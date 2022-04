N1 : Reno et Marten Wilmots mènent Visé vers la victoire; belle opération de l'Olympic; les Francs Borains piétinent

Les formations de Nationale 1 étaient en action ce soir, à l'occasion de la 17e journée.

Francs Borains - Thes Sport

Partie importante en bas de tableau entre le 11e et le 12e. Une première période fermée se soldait sans but, malgré une grosse occasion de Chaabi pour les Verts. Après le repos, les visiteurs faisaient preuve d'efficacité et ouvraient le score malgré la domination boraine. Déception de mise dans le camp du RFB qui ne parvient pas à enchaîner après son succès face à Liège.

URSL Visé - Rupel Boom

Visé mettait la pression d'entrée de jeu et ouvrait rapidement le score grâce à Reno Wilmots de la tête (5e). Marten Wilmots, à l'assist sur le premier but, doublait ensuite la mise (7e). Sula (22e) réduisait le score pour les visiteurs, avant que Déquaire (28e) ne voit rouge pour un accrochage sur Abaz qui filait seul au but. Mais même à dix, Visé tenait bon et inscrivait même un troisième but avant le repos via Perseo (43e). Après la pause, Cascio (67e) enfonçait le clou et faisait le break. Les visiteurs plantaient un second but en toute fin de match, mais sans conséquences. Visé retrouve les joies de la victoire après cinq rencontres.

Olympic Charleroi - Heist

Service minimum pour les Dogues qui s'imposent 1-0, passent devant le Patro qui ne jouait pas et reviennent juste derrière le leader Dessel.

Tienen - Sint-Eloois-Winkel 2-3

Knokke - Dender 1-0