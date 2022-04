Valbuena juge le tombeur de La Gantoise : "Ils sont vraiment difficiles à jouer"

L'ancien international français a évoqué le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en Conference League, tombeur au tour précédent de La Gantoise.

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille rencontre le PAOK en quarts de finale de la Conference League. Mathieu Valbuena, légende du club phocéen et évoluant depuis 2019 à l'Olympiakos, a donné son avis sur la bande à Omar El Kaddouri et consorts, dans un entretien pour La Provence. "Nous avons fait 1-1 chez eux, après les avoir battus 1-0 lors de la phase aller. Ils ont beaucoup progressé entre les deux", a-t-il expliqué concernant les confrontations face au PAOK en championnat grec. "En première mi-temps, chez eux, nous aurions pu être menés 2 ou 3-0. Nous avons été meilleurs en seconde période, sans trop nous créer d'occasions. C'est une équipe peu spectaculaire, sans grand nom, sans joueur qui t'impressionne. Mais c'est solide. Ils comptent deux, trois joueurs d'expérience, avec les défauts de leur âge, c'est-à-dire un peu lents."

Pour "son" OM, il ne voit pas réellement de problèmes potentiels face au club de Thessalonique. Néanmoins, les hommes de Răzvan Lucescu ont des qualités et l'ont montré au tour précédent en éliminant La Gantoise (1-3 score cumulé). "Individuellement, l'OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème, mais ils peuvent t'embrouiller. Honnêtement, je ne vois pas l'OM se faire éliminer, mais le football est parfois inattendu. Les noms étaient plus ronflants à Bâle et je pense que l'équipe suisse était meilleure. Mais moi, je ne vois le PAOK que face à des équipes grecques. En coupe d'Europe, ce sera différent, pour le niveau d'adversité face à eux mais aussi de motivation de leur part. Et depuis janvier, ils sont vraiment difficiles à jouer."