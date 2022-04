Asensio négocie avec un club de Serie A

Le joueur du Real Madrid n'a plus vraiment droit au chapitre depuis le retour de Carlo Ancelotti à la Maison Blanche

Annoncé possible partant en fin de saison, Marco Asensio (26 ans, 25 matchs et 8 buts en Liga cette saison) plaît au Milan AC. Selon le quotidien espagnol AS, le club italien a entamé des contacts avec l'attaquant madrilène et ses agents pour connaître la faisabilité d'un transfert l'été prochain, lorsque le joueur n'aura plus qu'un an de contrat chez les Merengue.

De son côté, la Maison Blanche pourrait être ouverte à un départ d'un élément qui ne parvient pas à se rendre indispensable dans le onze de Carlo Ancelotti.