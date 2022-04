Dani Alves: "J'ai été déçu de ne pas être dans la liste pour l'Europa League"

Le Brésilien de 38 ans n'a pas été repris dans la liste de Barcelone pour disputer l'Europa League, au profit des attaquants arrivés lors du mercato d'hiver.

Cette saison, Dani Alves est revenu au Barça pour tenter d'aider le club à retrouver les sommets européens. Le Brésilien de 38 ans n'a cependant pas été repris pour disputer l'Europa League avec les Catalans. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le latéral droit explique comment il a vécu cette nouvelle. "Cela m'a dérangé d'être exclu de la liste de la Ligue Europa, mais je l'ai respecté. Je suis sûr que c'était aussi difficile pour Xavi que pour moi. Il me connaît et il sait ce que je peux apporter et comment je prends les choses. Quand vous avez une bonne relation avec votre entraîneur, les choses passent plus facilement. Pour moi, honnêtement, c'était un peu plus facile de m'intégrer que si cela m'était arrivé à d'autres étapes de ma carrière. Je suis venu pour aider. Si ça doit être comme ça, alors il faut le faire. Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de reconstruire le Barça. Il sait qu'il m'a blessé, mais j'ai respecté la décision. Si cela m'était arrivé à 25 ans, je me serais énervé. Mais rien que quand on regarde le poste, c'est logique. Je n'allais pas être préféré aux joueurs qui sont chargés de marquer les buts" conclut Dani Alves.