Ligue 1 : Nice s'écroule face à Lens, Strasbourg partage face à Lyon

Grosse performance des hommes de Franck Haise. Le Racing de Matz Sels sort à nouveau une solide prestation.

Nice n'y arrive plus. Les hommes de Galtier ont sombré face à Lens (0-3) et n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Ils sont désormais 5e de Ligue. Lens, pourtant réduit à 10 dès la 17e minute, a déroulé via un doublé de Kalimuendo et un but de Doucouré. Les buts ont été inscrits entre la 51e et la 67e. Lemina a été exclu à la 57e.

Strasbourg a bien failli gagner ce match face aux Gones, avec un but de Sissoko à la 20e, mais Toko Ekambi a égalisé dans les arrêts de jeu. Score final : 1-1. Strasbourg est solide 4e, Lyon est 10e.