L'Excelsior Virton demande... 5 millions d'euros à l'Excel Mouscron !

Règlement de comptes en D1B. L'Excelsior Virton, relégué sportivement, réclame une somme de 5 millions d'euros à l'Excel Mouscron pour avoir "faussé le championnat" en ne respectant pas les règles financières.

Dernier de D1B et relégué en Nationale 1, l'Excelsior Virton ne lâche rien. La RTBF révèle que le club gaumais aurait ainsi réclamé cinq millions d'euros à l'Excel Mouscron, qui a récemment vu sa demande de licence refusée. Les Hurlus risquent d'ores et déjà la relégation en D2 ACFF, voire la faillite, et se voient désormais sommés de payer une somme dont il ne dispose probablement pas endéans les 8 jours. Sans quoi, l'Excelsior Virton menace d'engager les actions adéquates en justice.

La raison de cette demande : Mouscron aurait "sciemment faussé le championnat de D1B 2021-2022" en violant les règles de bonne gouvernance financière exigées pour obtenir la licence de l'Union Belge. Virton juge que l'Excel, en quelque sorte n'a pas "joué le jeu" en ne respectant ni ses obligations financières, ni ses obligations salariales et ce après avoir attiré des joueurs "au niveau bien supérieur à ce que le club pouvait se permettre". En conclusion, le classement sportif final de l'Excel Mouscron "a été obtenu de manière frauduleuse".

À chaque saison sa saga en Pro League...