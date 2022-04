Gareth Bale sait dans quel championnat il veut évoluer la saison prochaine

Le Gallois âgé de 32 ans, dont le contrat dans la capitale espagnole expire en juin, ne devrait pas être conservé par le Real Madrid.

Gareth Bale souhaiterait poursuivre sa carrière de footballeur en Espagne, selon El Chiringuito. L’ailier droit du Real Madrid voudrait trouver un nouveau club ibérique pour la saison prochaine.

Arrivé à Madrid en 2013 en provenance de Tottenham, Bale a joué à 258 reprises avec le Real, inscrit 106 buts et délivré 67 passes décisives. L’international gallois a disputé seulement sept matchs avec la Casa Blanca cette saison et inscrit un but.