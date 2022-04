Le VAR s'installe dans un nouveau championnat.

La SPFL (Ligue Ecossaise de Football Professionnel) a annoncé ce mardi avoir voté en faveur de l'introduction du VAR dans le championnat national dès la saison prochaine. Le lancement complet est prévu à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar, en décembre prochain.

Neil Doncaster, directeur général de la SPFL, a expliqué le retard de son championnat par rapport à ses voisins. "Nous avons choisi de ne pas adopter précocement la technologie VAR pour laisser le temps aux ligues l'ayant adoptée plus tôt de résoudre les difficultés initiales. Je pense que c'était la bonne décision, et que le VAR va aider les arbitres à s'assurer que les décisions difficiles soient plus souvent les bonnes, et permettre un niveau plus élevé et plus cohérent de prise de décision", a ajouté Neil Doncaster.