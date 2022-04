Youssef Challouk va découvrir la D1A : "Il mérite ce transfert"

L'ailier rejoindra Courtrai cet été où il a signé un contrat de quatre saisons. Les Kerels avaient annoncé la nouvelle au mois de février dernier.

Après cinq saisons à Deinze, Youssef Challouk évoluera à Courtrai la saison prochaine. Après la Nationale 1 et la D1B, l'ailier va découvrir la D1A. "J'ai joué trois ans avec lui, et déjà en D3, il était déjà clairement au-dessus surtout techniquement. Il lui manquait un peu de maturité dans son jeu et de coffre", nous confie Flavien Le Postollec. "Petit à petit, je l'ai vu vachement progresser et il faisait partie des meilleurs joueurs chaque saison. La saison dernière, il a fini meilleur passeur. Il a les qualités pour évoluer en D1A. Ce qu'il reste à voir, c'est s'il aura directement le niveau pour s'imposer d'entrée à Courtrai. C'est à lui de vite s'adapter. Il mérite ce transfert", explique l'ancien joueur et adjoint de Deinze.

L'ailier belge a inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. "Il a encore été fort décisif alors que cet exercice 2021-2022 n'a pas été évident pour lui. Il avait essayé de forcer un départ en début de saison car il était fort sollicité, mais cela ne s'est pas fait. Malgré un bon premier mois, il s'était mis dans une position délicate. Puis, un épisode pareil s'est produit en janvier avec Courtrai. Pas de départ au mercato hivernal finalement, mais il s'était mis encore dans une position spéciale. Pas de clash mais presque. Mais malgré tout cela, il a été capable de faire sa saison en plantant des buts et en distillant des assists. Un joueur qui a été toujours été important et avec qui on avait du plaisir à travailler. Puis, il a une très bonne mentalité. Je suis sûr que tout va bien se passer pour lui à Courtrai", a conclu Flavien Le Postollec.