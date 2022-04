Un ancien Brugeois croit dur comme fer au titre : "Ils pourront prendre le maximum de points à domicile"

Le Club de Bruges est à la recherche de son troisième titre consécutif de champion.

Olivier De Cock a joué onze ans au Club de Bruges et a remporté le titre à trois reprises.

L'ancien défenseur estime que son ancien club a 70% de chances de remporte le titre, surtout après sa solide fin de saison régulière.

"Il y a une montée en puissance. On sent aussi une ferveur, tout le monde y croit vraiment, il y a un enthousiasme croissant des supporters. Je pense que les joueurs avaient vraiment hâte de débuter les play-offs, et avec cette volonté et cette pression, ils pourront prendre le maximum de points à domicile", a déclaré Olivier De Cock à KW.

D'autres facteurs augmentent les chances de titre : "Débuter à domicile contre l'Antwerp, une double confrontation face à l'Union et terminer à domicile contre Anderlecht, je pense que le tirage au sort est excellent pour le Club. Donc si le Club gagne contre l'Antwerp et qu'Anderlecht bat l'Union, nous serons déjà devant l'Union après une journée. Et un autre point positif est l'absence de La Gantoise."