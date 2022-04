Fin de l'aventure pour Saúl Ñíguez à Chelsea ?

Prêté à Chelsea l'été dernier, Saúl Ñíguez n'a jamais réussi à convaincre à Stamford Bridge.

L'Espagnol, formé chez les Colchoneros, a eu du mal semble-t-il à s'intégrer dans le système de jeu de Thomas Tuchel et le club londonien ne devrait pas vouloir lever son option d'achat, comme l'annonce Atletico Universe.

Auteur de huit apparitions toutes compétitions confondues avec le maillot des Blues, Ñíguez devrait donc rentrer à Madrid cet été.

??| Except for an unexpected turn, Saúl Ñíguez will RETURN to Atlético Madrid.



His year at Chelsea has helped him to mature and soften certain behaviors, such as getting angry about playing as a wing-back.



