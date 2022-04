Deux prêts non-prolongés à l'Union Saint-Gilloise?

L'Union Saint-Gilloise a pu compter sur les prêts de quelques talents en provenance de la "maison-mère", Brighton & Hove Albion, cette saison. Ils ne devraient pas rester.

L'Union Saint-Gilloise risque fort de connaître un été mouvementé. On sait déjà que Deniz Undav quittera le club, direction Brighton & Hove Albion, avec qui l'USG a des relations très étroites car Tony Bloom est propriétaire des deux clubs. Et les deux grands talents prêtés en Belgique par Brighton devraient également quitter le Parc Duden.

Philippe Bormans, CEO de l'Union, a en effet confirmé à nos confrères de Sud Presse que Kaoru Mitoma et Kacper Kozlowski ne resteraient pas au-delà de leur prêt cette saison. Pour Kozlowski, ce sera un départ sur un constat d'échec si son temps de jeu ne devait pas évoluer : le Polonais, transféré pour 10 millions d'euros en Angleterre et prêté dans la foulée, n'est jamais réussi à s'imposer comme titulaire. On l'imaginait rester en prêt une saison de plus pour obtenir du temps de jeu supplémentaire, mais cela ne devrait pas être le cas.

Concernant Kaoru Mitoma, c'était prévisible, mais la perte restera lourde. Le Japonais est l'un des chouchous du Parc Duden, avec 7 buts et 4 assists cette saison et déjà un but ce dimanche pour l'ouverture des Playoffs contre Anderlecht. On imagine cependant qu'avec l'Europe à prévoir la saison prochaine, le propriétaire unioniste renforcera son club en conséquence.