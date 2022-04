Deux absences de taille à Manchester United avant la réception de Chelsea

Ralf Rangnick a donné des nouvelles de son groupe avant d'accueillir Chelsea ce jeudi soir (20h45), et elles ne sont pas bonnes.

Le capitaine Harry Maguire est absent. Il connait des problèmes au genou. Si Rangnick dit que "ce n'est pas grand-chose", le Daily Mirror affirme par contre que le défenseur pourrait rester sur la touche jusqu'à la fin de la saison.

Titulaire lors du dernier match, Jadon Sancho est lui aussi indisponible. "Il est malade, il a une amygdalite depuis hier, n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui et ne sera pas non plus disponible demain", a fait savoir Rangnick.

En outre, Edinson Cavani, Paul Pogba, Luke Shaw et Fred sont toujours indisponibles. Aaron Wan-Bissaka est également incertain.

📋 Ralf has issued the latest on the United squad, with two more absentees added to our list for #MUNCHE... #MUFC | #PL