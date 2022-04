Saison terminée pour un titulaire de Manchester United?

Il n'avait déjà pas disputé la dernière rencontre des Red Devils.

Au fond du trou ces derniers mois, le défenseur central Harry Maguire (29 ans, 35 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ne devrait plus porter le maillot de Manchester United cette saison. D'ores et déjà forfait pour la réception de Chelsea ce jeudi en Premier League, l'international anglais, qui souffre d'un genou, pourrait faire l'impasse sur les trois matchs restants des Red Devils selon le Daily Mail.

Après des semaines très compliquées, avec notamment une alerte à la bombe à son domicile, l'ancien joueur de Leicester n'est clairement pas au mieux mentalement.