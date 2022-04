Arthur Theate intéresse de nombreux clubs, y compris en Angleterre et en Allemagne

Arthur Theate est l'un des jeunes défenseurs les plus prisés de Serie A. Le Diable Rouge intéresse plusieurs clubs du top italien, mais aussi étranger.

Arthur Theate (21 ans) dispute sa première saison en Serie A, et le moins qu'on puisse dire est qu'il impressionne. Devenu Diable Rouge, le défenseur central est titulaire (28 matchs en Serie A, 2 buts) et progresse énormément, au point d'attirer les regards de plusieurs grands clubs. Il y a quelques jours, Calciomercato évoquait ainsi de l'intérêt en provenance de l'AC Milan et de la Juventus pour Theate. Et désormais, ce serait d'Allemagne et d'Angleterre que l'intérêt proviendrait, selon les informations de Nieuwsblad.

L'ancien jeune du Standard, qui a explosé au KV Ostende, appartient toujours officiellement aux Côtiers mais est prêté à Bologne avec option d'achat obligatoire (une habitude en Italie), fixée à 9 millions d'euros. En cas de départ, il pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros à Bologne. Reste à voir si Arthur Theate voudra prendre un risque une année de Coupe du Monde, ou rester chez les Rossoblu une saison de plus.