Un grand d'Espagne s'intéresserait à Romelu Lukaku

Le Belge semble proche d'un départ de Chelsea. Un grand club espagnol serait désireux de s'offrir ses services.

Le retour de Romelu Lukaku (28 ans) à Chelsea ne se passe pas vraiment comme prévu. L'attaquant belge n'arrive pas à se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il est depuis quelques mois et ses récentes performances - comme celle de ce jeudi face à Manchester United (1-1), où il est rentré au jeu dans les 20 dernières minutes, hué par le public d'Old Trafford, et n'a pas réussi à peser sur la rencontre - posent de plus en plus la question d'un départ.

Alors que Lukaku était déjà cité en Italie, à l'Inter et à l'AC Milan, le journal Marca nous informe que le FC Barcelone s'intéresserait également à son cas. Les Catalans font face à une solide concurrence dans le dossier Erling Haaland - le Bayern et Manchester City lorgnent également sur le prodige norvégien - et l'avenir de Robert Lewandowski semblerait s'écrire encore en Bavière. Romelu Lukaku ferait alors office de sérieux plan C.

Jordi Cruyff et Mateu Alemany, les responsables sportifs du Barça, auraient déjà discuté des options possibles avec Federico Pastorello, l'agent de Lukaku, pour le voir débarquer de Chelsea dès cet été.

Un transfert de Big Rom - recruté pour 115 millions d'euros - coûterait très cher au FC Barcelone, qui préférerait alors se faire prêter le Belge, tout en payant une compensation financière à Chelsea.