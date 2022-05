Jackson Muleka intéresserait le gratin du football turc

Brillant avec Kasimpasa, où il est prêté par le Standard, Jackson Muleka peut compter sur de l'intérêt en Turquie.

Jackson Muleka (22 ans) a été envoyé en prêt à Kasimpasa pour aller y chercher du temps de jeu, et le moins qu'on puisse dire est que le Congolais a saisi sa chance. En onze matchs de Super Lig, Muleka compte ainsi 12 (!) buts et 3 assists. Sous contrat jusqu'en 2024 à Sclessin, il pourrait bien revenir par la grande porte pour préparer la saison prochaine... mais aussi quitter le club : sans surprise, ses prestations ont attiré les regards.

Muleka intéresserait ainsi, selon le Nieuwsblad, plusieurs clubs du top turc : Trabzonspor (le champion), Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe auraient tous pris note de ses prestations. Kasimpasa, de son côté, n'a pas d'option d'achat incluse dans son prêt. Le Standard aimerait probablemement conserver le joueur, mais Muleka lui-même ne cache pas ses envies de départ...