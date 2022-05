Denzel Dumfries en route vers un cador européen ?

L'international néerlandais réalise une très belle saison avec l'Inter Milan.

Piston droit de la défense à trois de Simone Inzaghi, Denzel Dumfries réalise une très belle saison à l'Inter Milan. Avec cinq buts et sept passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, l'international néerlandais est aussi bon dans ses tâches défensives que dans son apport offensif, notamment grâce à un gros volume de course et une très bonne qualité de centre. Arrivé en provenance du PSV Eindhoven cet été, Denzel Dumfries attire d'ores et déjà la convoitise des géants européens. À 26 ans, celui qui compte 32 sélections avec l'équipe nationale pourrait rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine, à en croire les propos de la Gazzetta dello Sport. Son prix est fixé à 35M€.