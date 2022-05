"Le réservoir commence à se vider du côté de l'Antwerp"

Le matricule 1 a mordu la poussière ce dimanche soir au Bosuil lors de la réception d'Anderlecht (0-4). Les Anversois ont pris seulement un point sur neuf lors de ces trois en Playoffs 1.

L'Antwerp n'y arrive pas durant ces Playoffs 1. Après une défaite au Club de Bruges et un match nul vierge contre l'Union, le Great Old s'est fait humilier au Bosuil contre Anderlecht le week-end dernier. "Cette lourde défaite est à l'image de leur saison. Le meilleur joueur de l'Antwerp jusqu'à maintenant est leur gardien, c'est révélateur. Si le club a terminé dans le top 4, c'est bien grâce à Jean Butez", nous confie Alex Czerniatynski. "Les deux dernières rencontres démontrent que le réservoir commence à se vider, il est temps pour eux que la saison se termine. Aucun fond de jeu et de grosses difficultés à marquer. Il manque de l'enthousiasme au sein de cette équipe alors que le public répond toujours présent", explique l'ancien joueur du matricule 1.

"Je suis curieux de voir leurs trois derniers matchs..."

Beaucoup de pièces majeures de l'équipe déçoivent en cette fin de saison. "Frey n'arrive plus à faire trembler les filets et rate beaucoup de contrôles de balle. Ce n'est plus le Frey que l'on a connu il y a deux voire trois mois. Même Nainggolan, Samatta, Haroun et d'autres qui devaient apporter un plus ne sont plus dans le coup. Je suis curieux de voir leurs trois derniers matchs... Mais par respect pour leur public, ils devraient se donner à fond et ainsi finir la saison la tête haute", souligne l'ancien Diable Rouge.

Le relâchement des Anversois serait-il dû à l'avenir plus qu'incertain de Brian Priske ? "Je ne pense pas. Pour les joueurs, c'est mieux de se mettre en vitrine. Ils peuvent ainsi revendiquer un transfert ou une revalorisation salariale", a conclu Czerniatynski.