Liverpool s'impose dans la douleur à Aston Villa

Liverpool s'est difficilement imposé sur la pelouse d'Aston Villa et met la pression sur Manchester City, qui évoluera demain à Wolverhampton.

Steven Gerrard face à Jürgen Klopp. L'élève face au maître. Le présent face au futur de Liverpool. Un duel d'entraîneurs qui ont marqué, qui marquent et qui marqueront encore l'Histoire des Reds. Mais sur la pelouse ce soir, l'enjeu était bien plus direct. Les Liverpuldiens étaient dans l'obligation de s'imposer afin de mettre la pression sur Manchester City et de croire encore à un quadruplé légendaire, jamais réalisé auparavant par une équipe anglaise (seul le Celtic Glasgow est parvenu à réaliser l'exploit de remporter les deux coupes nationales, le championnat national ainsi que la C1 sur une même saison, en 1966-1967).

Face à une équipe d'Aston Villa qui n'a pourtant plus rien à jouer en cette fin de saison, Liverpool comprend rapidement que la tâche ne sera pas aisée. Après trois minutes seulement, Douglas Luiz embrase le Villa Park et donne l'avantage aux Villains. La joie est de très courte durée du côté de Birmingham car trois minutes plus tard, Joel Matip remet déjà les deux équipes à égalité. La rencontre se veut disputée et même si les hommes de Jürgen Klopp dominent les débats, les Reds s'impatientent et ne parviennent pas à faire la différence. Peu après l'heure de jeu, Sadio Mané, presque dos au but, reprend un centre de Luis Diaz et libère les Reds. Le Sénégalais, qui inscrit son 22e but de la saison toutes compétitions confondues, se présente encore plus comme l'outsider numéro 1 de Karim Benzema pour le prochain Ballon d'Or.

Le score n'évoluera plus. Liverpool s'impose 1-2, et revient provisoirement à égalité de Manchester City qui se déplace demain soir sur la pelouse de Wolverhampton. La pression est donc désormais sur les épaules des hommes de Pep Guardiola alors qu'il ne reste plus que deux rencontres à disputer pour les Reds, trois pour les Cityzens, dans cet exercice 2021-2022.