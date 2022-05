Eden Hazard bientôt de retour sur les terrains ?

Le Belge a repris les entraînements cette semaine.

Eden Hazard est de retour après son opération fin mars. Le Belge a repris comme prévu les entraînements collectifs cette semaine. Reste à voir quand il pourra rejouer.

Dans la presse espagnole, l'on se contredit en tout cas un peu. Tandis que du côté de AS l'on annonce qu'Hazard pourrait rejouer dès ce jeudi face à Levante et que tous les voyants sont au vert, l'on reste un peu plus prudents chez Marca.

Le journal espagnol affirme en effet que le Brainois devrait plutôt rejouer ce dimanche 15 mai contre Cadix et le 22 mai face au Betis. En outre, Ancelotti ne l'incluerait pas dans ses plans pour disputer la finale de la Ligue des Champions, prévue au 28 mai prochain.

Hazard devrait également retrouver l'équipe nationale en juin, dans le cadre de la Ligue des Nations.