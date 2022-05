Eden Hazard n'a toujours pas l'intention de quitter le Real Madrid

Jadis considéré comme un des meilleurs joueurs du monde avec Chelsea, le Diable Rouge n'est plus que l'ombre de lui-même au Real Madrid.

En dépit de son recul très nette dans la hiérarchie des attaquants, Eden Hazard (31 ans, 22 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas l'intention de changer d'air cet été. Selon Marca, l'ailier gauche pense toujours pouvoir se rendre utile à la Casa Blanca et ne pense pas à un départ.

Absent depuis plus d'un mois en raison d'une nouvelle blessure au péroné droit, le Diable Rouge demeure sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club merengue.