Officiel : Watford tient son nouvel entraîneur

Promu la saison dernière, Watford fait l'ascenseur et retournera en Championship la saison prochaine. Le triste bilan de 22 points glanés en 35 rencontres a également conduit au départ de Roy Hodgson au poste d'entraîneur principal. Son remplaçant ? Rob Edwards ! L'entraîneur de 39 ans vient de remporter le titre de champion de League Two, soit la quatrième division nationale, avec Forest Green. Il remplacera donc l'année prochaine un Roy Hodgson qui terminera tout de même la saison à Vicarage Road. À 74 ans, l'entraîneur anglais devrait donc prendre place sur le banc pour les deux dernières fois de sa carrière, avant de prendre sa retraite.

Watford Football Club is delighted to confirm the appointment of Rob Edwards as our new Head Coach, effective after the conclusion of the current 2021/22 season.#WatfordFC