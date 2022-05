🎥 Erling Haaland fait ses adieux au Borussia Dortmund

Le prodige norvégien s'envole vers Manchester City.

Séquence émotion ce samedi au Signal Iduna Park lors de la réception de l'Hertha Berlin. Le BVB et ses supporters ont fait leurs adieux à leur attaquant Erling Haaland. Le buteur norvégien, qui aura planté pas moins de 85 buts en 88 matchs sous les couleurs du Borussia Dortmund en deux saisons et demi, a été chaudement remercié et applaudi par ses coéquipiers, le staff, le stade tout entier et son célèbre "Mur Jaune".