Bundesliga: Boyata et le Hertha barragistes, Fribourg s'écroule et laisse les étoiles à Leipzig

Dernières minutes cruelles pour le Hertha !

Dernière journée et dernières décisions pour cette cuvée 2021-2022. Du côté de Dortmund, on a d'abord fêté le départ de certains cadres tant sur le pelouse que dans le staff: Witsel, Haaland, Schmelzer et Zorc quittent le en cette fin de saison. Ensuite, contre le Hertha Berlin, les coéquipiers de Meunier et Hazard (absents) se sont imposés malgré un but d'ouverture de Belfodil. Haaland et Moukoko ont fait trembler les filets pour le Borussia.

Cette défaite est cruelle pour le Hertha puisque dans le même temps, Stuttgart prend les trois points dans les dernières secondes (2-0) grâce à un but de Endo, ancien joueur de STVV. Dans le haut du classement, les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions reviennent au Bayern, (champion), à Dortmund, Leverkusen et donc Leipzig, malgré sa défaite. La cinquième place revient à l' Union Berlin (Europa League) et la sixième à Fribourg (Conference League).

Voici les résultats de la dernière journée de Bundesliga: