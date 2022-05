Le prix de Darwin a été fixé, le PSG dans l'attente

Est-ce que ce sera le successeur de Mbappé?

Pour compenser le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'intéresse à l'attaquant du Benfica Lisbonne, Darwin Nunez (22 ans, 41 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison). Alors que la presse portugaise faisait récemment état d'une possible offre de 120 millions d'euros de la part du PSG, le journal The Athletic affirme ce lundi en citant "des sources proches du dossier" que l'international uruguayen pourrait être disponible pour un montant bien inférieur : 60 M€. Un tarif plus réaliste étant donné que le buteur manque encore de références au plus haut niveau.

Selon la même source, le club lisboète penserait à Sasa Kalajdzic (Stuttgart), également annoncé dans le viseur du… PSG, pour le remplacer.