Pep Guardiola entrevoit le titre : "Notre sort est entre nos mains"

Le tacticien espagnol s'est exprimé devant les journalistes anglais après le nul surprenant de son équipe (2-2) contre West Ham.

Mené 2-0 par West Ham, Manchester City a su revenir dans le match et arracher le nul. Un point de gagné plus que deux points de perdus ?

City compte 4 points d'avance sur Liverpool, qui a un match de retard. Les Citizens n'ont plus qu'une mission : gagner leur ultime match face à Aston Villa, et là seulement le titre sera réalité.

Après la rencontre, Pep Guardiola s'est exprimé en ces termes à la presse : "Ça aurait été plus que parfait de gagner mais c’est compliqué et tellement difficile de jouer contre West Ham. Au final, notre sort reste entre nos mains."

"Il reste encore une semaine, un match de plus, avec notre public et je vous assure que nous ferons la meilleure performance possible pour gagner le match et remporter le titre."

"(A propos du dernier match face à Aston Villa) Ce ne sera pas facile car il y aura beaucoup d’émotions. Nous devrons nous entraîner dur et récupérer pour donner notre maximum."