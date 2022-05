Officiel: Bob Peeters quitte Top Oss!

Une désillusion pour l'ancien coach de Westerlo.

Après seulement une saison, Top Oss a décidé de se séparer de Bob Peeters. Ce licenciement intervient après la nomination d’un nouveau directeur sportif Klaas Wels. Il préfère une autre approche.

Arrivé samedi dernier à Top Oss, Wels s’est entretenu avec Peeters et ils n’ont pas trouvé de synergie pour le futur et le Belge a donc été remercié. Cette saison, Top Oss avait très bien commencé la saison avant de s’écrouler et de louper les play-offs pour la montée.