Officiel : Mbappé prolonge au PSG jusqu'en 2025 !

Fin du suspense en direct du Parc des Princes.

C'est maintenant officiel et cela a été annoncé avant le coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et le FC Metz: Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025.

"Je suis heureux de continuer l'aventure", a déclaré Mbappé au centre du terrain. "Heureux de rester ici, Paris c'est ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison et j'espère continuer à faire ce que j'aime le plus c'est à dire jouer au football et gagner des trophées avec vous tous".

Fin du suspense donc pour l'affaire Mbappé.