📷 Karim Benzema, "trahi" comme Tupac par Kylian Mbappé ? La nouvelle polémique qui enfle

La non-venue de Kylian Mbappé au Real Madrid a été un vrai coup de tonnerre dans la capitale espagnole, où tout le monde s'attendait à accueillir le Français. Tout le monde y compris Karim Benzema...

On peut au moins remercier le Paris Saint-Germain pour ne pas avoir fait traîner cette saga pénible jusqu'aux derniers jours du mercato : Kylian Mbappé reste en Ligue 1, c'est officiel et on pourra rapidement tourner la page. Mais du côté de Madrid, la pilule est difficile à avaler. Alors que les médias en font leur une et semblent très critiques quant au choix de Mbappé, une nouvelle polémique enfle ainsi et elle concerne...Karim Benzema.

L'ami et équipier de Kylian Mbappé en Equipe de France a ainsi posté une image énigmatique sur Instagram. Celle-ci montre le rappeur Tupac, qui avait été tué lors d'une fusillade, et l'un de ses amis d'époque l'ayant trahi. Hommage anodin à l'artiste disparu, ou référence peu subtile à la "trahison" de son compatriote avec lequel il se réjouissait de jouer ? Pour le football français, voilà une nouvelle polémique inutile qu'il faudra gérer lors du prochain rassemblement national...