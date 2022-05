Manchester City s'excuse envers le gardien d'Aston Villa, agressé par des fans à la fin du match

Manchester City a publié un communiqué dans lequel le club présente ses excuses à Robin Olsen. Le malheureux gardien d'Aston Villa a été agressé par des fans qui ont envahi le terrain ce dimanche suite au titre en Premier League de leur équipe favorite.

"Le club a lancé une enquête immédiate et, une fois identifié, le responsable se verra infliger une interdiction de stade à durée indéterminée", ajoute le communiqué.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs