La révélation de Zlatan Ibrahimovic : "Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament et un autre trophée"

Le Suédois a remporté le titre avec l'AC Milan, certainement un des plus beau, et ce, pour diverses raisons.

Zlatan Ibrahimovic a remporté beaucoup de titres dans sa carrière, mais celui-ci a certainement une saveur particulière comme il l'a laissé entendre.

Il le dédie tout d'abord à Mino Raiola, récemment décédé. Du haut de ses 40 ans, le Suédois prouve également qu'il reste capable d'évoluer au plus haut niveau et y être décisif.

Enfin, il a évoqué ses récentes galères physiques et a révélé avoir joué malgré une grave blessure au genou. Ibra devra désormais passer sur le billard pour une intervention chirurgicale qui devrait nécessiter 7 à 8 mois de repos.

Beaucoup se demandent s’il va pouvoir rejouer au football après cette longue absence, vu son âge. Mais le buteur n'y pense pas trop et se dit heureux d’avoir été de la partie pour ce sacre milanais.

Surtout au vu des circonstances comme il l'a expliqué via son compte Instagram : "J'avais un genou gonflé et une douleur atroce, mais je devais absolument faire de mes coéquipiers les champions d'Italie. Je joue sans le ligament croisé antérieur de mon genou gauche depuis maintenant six mois. Je n'ai pu m'entraîner avec le groupe que dix fois. J'ai reçu plus de 20 injections, je draine le liquide qui s'accumule dans mon genou toutes les semaines depuis six mois. La douleur est atroce, j'ai à peine dormi à cause de cela. Je n'ai jamais autant souffert sur et en dehors du terrain. J'ai rendu possible quelque chose d'impossible. Dans ma tête, je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions car je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé antérieur et un autre trophée."