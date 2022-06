Officiel: Juan Mata quitte Manchester United

Après Paul Pogba et Jesse Lingard mercredi, Manchester United a annoncé ce jeudi le départ du milieu offensif Juan Mata (34 ans, 7 apparitions en Premier League cette saison), en fin de contrat. Recruté en janvier 2014 en provenance de Chelsea, l'Espagnol aura remporté la Ligue Europa, la FA Cup, la League Cup et le Community Shield sous les couleurs des Red Devils.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC