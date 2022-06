Manchester United libère 11 joueurs !

Et il y a du beau monde qui doit quitter Manchester United. Certains ont déjà pu faire leurs adieux comme Juan Mata ou Jesse Lingard. On peut aussi noter les noms de Matic, Cavani et même Paul Pogba.

Voici les 11 joueurs libérés par Manchester United:

D’Mani Mellor

Edinson Cavani

Reece Devine

Lee Grant

Jesse Lingard

Juan Mata

Nemanja Matic

Paul McShane

Paul Pogba

Connor Stanley

Paul Woolston

🔴 Our thanks and best wishes to the 11 Reds who will move on from Old Trafford at the end of the month.#MUFC