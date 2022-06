Le car de la Bulgarie accidenté en Géorgie : un joueur grièvement blessé

La sélection bulgare, opposée à la Géorgie ce dimanche en Ligue des nations, a été victime d'un accident de la route dans une collision entre deux bus à Tbilissi et dans lequel Todor Nedelev a été blessé. L'attaquant de Botev Plovdiv (29 ans) aurait été victime d'une fracture du crâne.

Sur son site, la Fédération bulgare explique que le joueur aux 39 sélections (5 buts) a été opéré dans un hôpital de Tbilissi. Les autres joueurs et membres de l'encadrement vont bien, selon la fédération. La rencontre entre la Géorgie et la Bulgarie devrait se jouer comme prévu.

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh