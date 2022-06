Cuypers a rassuré Lavalée: "Il m'a dit de ne pas hésiter"

Les deux anciens Rouches sont restés en contact.

Dimitri Lavalée a donc signé pour 4 saisons au KV Malines. Lui qui pouvait rejoindre définitivement STVV a préféré le challenge des Malinois. Il a d’ailleurs été séduit par le discours du club et s’est exprimé sur le site officiel : "J’ai eu un bon entretien avec le manager du club (Tom Caluwé, NDLR) et j’ai senti que ce serait parfais pour moi de venir ici. L’ambiance, les objectifs du club, le fait que le club joue le top 8 chaque saison, tout cela me parlait".

Mais il a aussi discuté avec un désormais ancien de la maison : "J’ai joué avec Hugo Cuypers chez les jeunes au Standard, il m’a parlé du club en bien et surtout de ne pas hésiter". Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il l’a écouté.