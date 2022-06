Officiel: Wagane Faye se relance à la RAAL

L'ancien Métallo vient garnir les rangs de l'équipe de Frédéric Taquin.

Wagane Faye, 28 ans, défenseur central et désormais anciencapitaine seresien, retrouve une division qu'il avait connue avec les Métallos entre 2016 et 2020 avant d'arriver en D1A où il compte 18 matches cette saison en championnat et trois en Coupe. Il s'est en effet engagé avec la RAAL.

Au total, il aura disputé 133 rencontres pour le RFC Seraing.