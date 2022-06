Will Still fait ses adieux : "Ce n'est pas un au revoir..."

Will Still et le Standard de Liège ont mis mercredi un terme à leur collaboration. Il ne sera donc pas l’entraîneur principal de l’équipe des U23 des Rouches en Challenger Pro League. Il devrait retourner du côté du Stade de Reims.

L'ancien coach du Beerschot a fait ses adieux sur Twitter. "Un autre chapitre terminé, une autre page tournée, quelques histoires à raconter et tellement de récits appris. Merci au club, aux joueurs, au staff, aux supporters et à chacun qui fait partie de cet incroyable club. Ce n’est pas un au revoir, juste un ‘à bientôt’. J’ai vu jouer le Standard", a-t-il posté.

Another chapter finished, another page turned, a few more stories to tell and so much learnt. Thank you to the club, the players, the staff, the supporters and everyone who is a part of this amazing club. It’s not a goodbye, just a see you soon. « J’ai vu jouer le Standard… » pic.twitter.com/xs0NYZQf5a