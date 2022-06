Une pépite du RSC Anderlecht aurait finalement décidé de prolonger son contrat

Très bonne nouvelle à Anderlecht.

Après que son visage et son nom aient été massivement utilisés lors de la vidéo de présentation du nouveau maillot, on pouvait se poser la question : Mario Stroeykens (17 ans) avait-il trouvé un accord pour prolonger son contrat à Anderlecht ? Était-ce un indice à destination des supporters ? La pépite de Neerpede, très peu utilisée par Vincent Kompany, doit marcher dans les pas de Youri Tielemans, Yari Verschaeren et Jérémy Doku. Le RSCA en attend énormément, et son manque de temps de jeu la saison passée a un peu surpris. D'autant plus alors que Stroeykens arrive en fin de contrat en juin 2023 et doit donc prolonger cet été, idéalement, ou...partir.

Après Zeno Debast et Kristian Arnstad, qui ont déjà prolongé leur contrat, cela devrait cependant être fait aussi pour Mario Stroeykens. Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, le polyvalent créatif serait "proche" d'une extension de bail. Celle-ci ne peut se faire qu'accompagnée d'une condition, on l'imagine : du temps de jeu en D1A, et pas avec les U23 en D1B. Capable d'évoluer sur le flanc comme en 10 ou en soutien d'attaque, Stroeykens va devoir convaincre Felice Mazzù.