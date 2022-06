Vers une attaque Luis Suarez-Matias Suarez à River Plate ?

L'avenir de Luis Suarez, laissé libre par l'Atlético Madrid, est encore incertain. Et si, à 35 ans, l'attaquant uruguayen retournait en Amérique du Sud ? River Plate serait en tout cas sur le coup...

Luis Suarez a dû, à son grand regret, faire ses adieux aux supporters de l'Atlético Madrid. L'attaquant uruguayen arrivait en fin de contrat et n'a pas été prolongé, ce qui fait de lui l'un des agents libres les plus convoités du marché. À 35 ans, il ne manquait pas de prétendants en Europe, mais pourrait bien finalement rejoindre l'Amérique du Sud. D'après le média argentin Direct TV, l'affaire serait en tout cas en bonne voie.

Marcel Gallardo, coach de River Plate, a reconnu qu'il y avait de réelles chances de voir Luis Suarez et ses plus de 400 buts au plus haut niveau en Europe rejoindre les Milionarios. "Nous avons de bonnes chances de le convaincre, oui. À l'époque, nous l'avions déjà contacté et il était intéressé. Sans cela, nous n'attendrions rien. Il ne faut pas mentir aux gens en créant de l'enthousiasme pour rien", déclare-t-il. Suarez pourrait donc former un duo avec...Matias Suarez, l'ancien du RSC Anderlecht, toujours actif à River Plate à 34 ans. Affaire à suivre.