Brandon Baiye (ex-Bruges) vise la Ligue 1 : "Prouver que j'ai réussi et saisir ma chance"

Le joueur de 21 ans tenter de se faire une place dans le noyau de Ligue 1.

Champion avec l'Austria Lustenau (Autriche) en D2 la saison dernière, Brandon Baiye est de retour à Clermont.

Le Belge formé à Bruges, quittait le Club en 2019 pour rejoindre Clermont Foot. Après une saison en prêt en Autriche, il effectue la préparation avec le club de Ligue 1 qui a terminé 17e la saison dernière.

"Que ce soit en deuxième division autrichienne ou en première division française, le football se joue de la même manière partout. Le niveau sera bien sûr plus élevé, mais c'est à moi d'apprendre le plus vite possible. Avec Clermont, le projet a toujours été très clair pour moi : prendre du temps de jeu en Autriche et revenir plus fort. Je veux prouver cet été que j'ai réussi et je veux saisir ma chance cette saison en Ligue 1", a déclaré Baiye à Gazet Van Antwerpen.

Le Belge a également évoqué l'intérêt de plusieurs clubs belges. Cependant, il n'a pour l'instant pas envie de revenir.