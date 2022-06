🎥 Deniz Undav prévient : "Je ne pense pas que je marquerai 26 buts, même si je suis convaincu que je peux m'adapter à la Premier League"

Plus de six mois après l'officialisation de son passage de l'Union SG à Brighton, l'attaquant allemand a livré sa première interview depuis son arrivée chez les Seagulls.

Deniz Undav est impatient de fouler les pelouses de Premier League avec Brighton & Hove Albion, mais aussi de jouer aux côtés d'un certain Danny Welbeck. Ce dernier a commencé sa carrière à Manchester United, où il a remporté la Premier League et la Coupe de la Ligue, avant de rejoindre Arsenal en 2014, où il a également remporté la FA Cup. "Quand j'étais jeune, et que j'avais 14, 15, 16 ans, il jouait pour Man United et j'étais un grand fan de lui", a déclaré l'Allemand sur le site du club. "C'est pourquoi pour moi, c'est une légende, je l'admirais. Maintenant, j'ai la chance de jouer avec lui."

Après avoir marqué 26 buts pour la Royale Union Saint-Gilloise la saison dernière, le joueur âgé de 25 ans espère pouvoir confirmer sa bonne forme chez les Seagulls. "C'était une très bonne année pour l'Union, mais aussi une année difficile. Nous avons terminé à la deuxième place, mais nous avons été premiers à partir du mois d'octobre pratiquement jusqu'à la fin, alors c'était difficile de terminer à la deuxième place. J'ai terminé l'année avec 26 buts et 13 passes décisives. J'étais heureux, j'ai fait une très bonne saison. Je suis convaincu que je peux m'adapter à la Premier League, mais je ne pense pas que je marquerai 26 buts, car c'est beaucoup plus difficile de marquer en Angleterre. Je ne dirai pas un nombre de buts que je veux atteindre, parce que les gens vont me poser la question pendant toute la saison ! J'essaie juste de marquer, peut-être pas 26, peut-être un peu moins !", a conclu Undav.