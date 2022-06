Un futur (?) coéquipier de Witsel est de retour à l'Atletico

Axel Witsel est très proche de s'engager librement avec l'Atletico Madrid. Seulement, cela coincerait encore. La masse salariale des Colchoneros est en effet actuellement trop haute et ne respecte pas les règles du fair-play financier.

A Madrid, si d'aventure il y atterrit, Witsel fera la connaissance d'Alvaro Morata. L'attaquant de 29 ans est de retour, après deux ans passés en prêt du côté de la Juventus. Les médias espagnols relataient que les négociations entre les deux clubs, portant sur l'option d'achat fixée à 35 millions d'euros, n'ont pas abouti à un accord. Les Bianconeri ont remercié ce jeudi l'attaquant espagnol.

All the best on your next adventure, @AlvaroMorata! ♈️👊