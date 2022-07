Les supporters debout en tribunes font leur retour en Premier League

Un autre pas vers un retour à la normale dans les stades de football anglais.

Le gouvernement britannique a donné son feu vert pour un retour des supporters debout dans les tribunes des stades de football. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient encore ce retour à la normale.

Les clubs de Premier League, mais également ceux de Championship, pourront donc proposer des billets en plus pour la saison à venir. Une première expérience avait été tentée du côté de Chelsea, Manchester United et City et Tottenham (Premier League) ainsi que du côté de Cardiff City (Championship).

Mais, selon la décision gouvernementale, seront autorisés à le faire les clubs qui respecteront "des mesures strictes".