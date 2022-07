Gérard Lopez : "Je crois à 100 % à nos chances de jouer en Ligue 2"

Les Girondins de Bordeaux ont récemment été rétrogradés en Nationale 1 suite à leur situation financière. Gérard Lopez a tenu une conférence de presse ce jeudi.

La commission d'appel de la DNCG a donc décidé de confirmer la rétrogradation des Girondins de Bordeaux, suite à un manque de garanties financières. Le club n'évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine, mais bien en Nationale. La liquidation judiciaire serait même à craindre, ce qui pourrait conduire à la rétrogradation en Nationale 3.

"On croit dur comme fer qu'on a un projet qui tient la route. (...) Pour moi, pour le club, ce club a un futur qui est positif. Nettement plus positif que ce qu'il était lors de la reprise", a déclaré Gérard Lopez en conférence de presse ce jeudi. "On a les fonds pour aller jusqu'à la fin de la saison. La décision de la DNCG en appel, ce n'est pas juste débouter le club. C'est débouter deux conseils légaux, un tribunal de commerce, un conciliateur... Des gens qui ont accès aux mêmes documents, aux mêmes montants. Tout ce monde (...) a donné une réponse favorable."

"On n'est pas ici pour mendier. On est ici pour que ce club, qui représente une région, soit remis en Ligue 2. Sportivement, il y est allé tout seul. Mais si on ne mendie pas, c'est parce qu'on a le budget pour toute la saison. On veut que les bonnes décisions soient prises, en faveur du club, de l'écosystème, des employés."

"Je crois à 100 % à nos chances de jouer en Ligue 2. On a le budget et on a répondu point par point à toutes les demandes", a-t-il conclu.