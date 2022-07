Hendrie Krüzen explique les raisons de son départ du côté de l'Olympique Lyonnais

Adjoint historique de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz, Hendrie Krüzen a récemment quitté son poste après une première saison très difficile chez les Gones.

Hendrie Krüzen a quitté l'Olympique Lyonnais où il était l'adjoint de Peter Bosz. Pour le média TC/Tubantia, le Néerlandais a livré ses vérités sur ce départ.

"J'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre (le français, ndlr). Parler aux joueurs devient alors très difficile. Peter m'a vu dépérir, mon courage me manquait encore et encore. Voir mes enfants, recevoir les petits, pouvoir les tenir, les voir en vrai : tout m'a manqué. J'aurais pu être licencié et recevoir plus d'argent, mais je ne suis pas comme ça. Ma fiche de paie à la fin du mois est très différente maintenant, mais l'argent ne fait pas tout", a raconté le technicien, désormais adjoint de John Lammers à Heracles.