Officiel : Wayne Rooney a retrouvé un banc

Comme attendu, Wayne Rooney s'est engagé en faveur du DC United. Ancien joueur de la franchise basée à Washington (2018-2020), l'ex-buteur de Manchester United aura la lourde mission de relancer une équipe, avant-dernière de la Conférence Est, en grande difficulté au sein de la Major League Soccer.

Ruthless competitor. Fearless leader.



