Thibaut Courtois a toujours aussi faim : "Avec la Coupe du monde au Qatar, la saison sera encore plus intense"

Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges a repris les entraînements.

"J'ai vraiment profité des vacances. Pour la première fois en plus d'une décennie, j'ai pu mettre le football de côté pendant plus d'un mois", exlique Thibaut Courtois sur son site internet. "J'ai eu vraiment le temps de me relaxer et de me vider la tête."

"Les 3 premières semaines, j'ai mis le bouton football en off et j'ai laissé mon corps se reposer après cette saison épuisante. J'ai ensuite repris le fil. Pour me remettre de cette pubalgie persistante, j'ai travaillé avec un coach personnel. (...) Maintenant, je suis débarrassé de cette blessure et mon corps se sent prêt à commencer la pré-saison."

"La faim est loin d'être satisfaite. (...) Avec la Coupe du monde au Qatar, la saison sera plus intense que jamais", conclut-il.