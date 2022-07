OM: Camoranesi a bien claqué la porte au nez de Tudor

L'ancien joueur de la Juventus ne s'entendait absolument pas avec le Croate.

Appelé par Igor Tudor pour l'épauler à l'Olympique de Marseille, Mauro Camoranesi n'est resté qu'une semaine sur la Canebière. Visiblement, le courant ne passait pas aussi bien entre les deux anciens joueurs de la Juventus.

En effet, L'Equipe nous apprend qu'il y a eu de la friture sur la ligne entre les deux hommes. "Les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second", écrit le journal, qui met en avant le tempérament très chaud de l'ex-défenseur central, réputé pour ne pas tourner autour du pot.

Pour ne pas faire de vagues et éviter d'envenimer la situation, l'Italo-Argentin, qui n'est pas non plus un enfant de choeur, a préféré claquer la porte, apparemment pour se trouver un poste de numéro un ailleurs. Une attitude qui a profondément déçu le manager principal du club sudiste, puisque ce dernier attendait plus de son ami, à qui il tendu la main après plus d'une année sans activité.