Jason Denayer intéresserait un club turc

Jason Denayer est libre, et n'a pas encore trouvé de club. Où ira le Diable Rouge ? Depuis son passage à Galatasaray, il a en tout cas la cote en Turquie.

D'après les informations de Foot Mercato, Jason Denayer (27 ans), libre de tout contrat, intéresserait ainsi Trabzonspor. Après ses passages en Super Lig en 2015-2016 et 2017-2018 du côté de Galatasaray, Denayer a la cote en Turquie et serait également suivi par son ancien club, le Gala, et le Besiktas.

Trabzonspor, cependant, serait très concret et s'activerait pour attirer le Diable Rouge. Le choix de Jason Denayer sera d'importance, à l'approche d'une Coupe du Monde qu'il espère entamer en tant que titulaire...